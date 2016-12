Miss Mexic, cea mai frumoasă femeie din lume

Ştire online publicată Miercuri, 25 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanta Mexicului, Jimena Navarrete, în vârstă de 22 de ani, a fost încoronată noua Miss Universe, luni, la Las Vegas, infirmând toate prognosticurile care anticipau o victorie a unei reprezentante din Irlanda, Venezuela sau SUA. Podiumul a fost completat, în ordine, de Miss Jamaica - Yendi Phillipps, Miss Australia - Jesinta Campbell, Miss Ucraina - Anna Poslavska și Miss Filipine - Venus Raj. Originară din Guadalajara, noua regină a frumuseții, manechin profesionist de la vârsta de 15 ani, purtând o rochie de seară de culoare roșie, a declarat că dorește să studieze gastronomia. Însă, în următorul an, Jimena Navarrete va trebui să își consacre tot timpul, în calitate de Miss Universe, altor cauze, precum lupta împotriva maladiei SIDA și a cancerului mamar. Jimena Navarrete a primit, totodată, o bursă de studii pe un an la New York Film Academy, dar și numeroase perechi de pantofi și produse cosmetice. Aceasta este pentru a doua oară când o reprezentantă a Mexicului câștigă titlul de Miss Universe, după victoria Lupitei Jones, în 1991.