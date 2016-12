Mirela Boureanu Vaida a născut

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Vaida a devenit mamă pentru prima dată. Aceasta a născut o fetiță care va primi numele Carla Maria. Micuța a venit pe lume pe cale naturală și atât mama, cât și micuța se simt foarte bine.Mirela Boureanu Vaida este în culmea fericirii, cu atât mai mult cu cât s-a chinuit mult să devină mamă. "Am pierdut două sarcini, una în timpul unui spectacol, nici nu am știut, în primul an de căsnicie", a povestit prezentatoarea de televiziune.