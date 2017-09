Miliardarul rus Roman Abramovici divorţează după 10 ani de căsnicie

Miliardarul rus Roman Abramovici divorțează după 10 ani de căsnicie

Luni, 07 August 2017

Cei doi au anunțat că divorțul a fost stabilit de comun acord și că vor rămâne prieteni apropiați, de dragul celor doi copii pe care îi au.Afaceristul Abramovici, care este și patronul echipei de fotbal Chelsea, are o avere de 9 miliarde de dolari și o mulțime de proprietăți de lux și avioane private.Totodată, rusul are cea mai mare colecție iahturi din lume, pe care presa le numește "flota lui Abramovici"."După zece ani de conviețuire, am luat amândoi dificila decizie de a ne despărți. Vom rămâne în continuare prieteni, părinți și parteneri apropiați în proiectele pe care le-am demarat împreună", au precizat cei doi într-o declarație de presă comună transmisă către AFP de către purtătorul de cuvânt al lui Roman Abramovici."Ne-am luat angajamentul de a ne crește împreună cei doi copii. Vom continua de asemenea să lucrăm la proiectele comune, Muzeul de Artă Contemporană Garage din Moscova și Centrul Cultural New Holland din Sankt Petersburg", se pecizează în comunicat.Înaintea relației cu Daria Jukova, Abramovici a mai avut două căsătorii din care au rezultat cinci copii.