Mila Kunis şi Ashton Kutcher vor avea o fetiţă

Mila Kunis și Ashton Kutcher vor avea o fetiță

Ştire online publicată Joi, 17 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Actorii americani Mila Kunis și Ashton Kutcher vor deveni în acest an părinții unei fetițe, au declarat pentru tabloidul Us Weekly mai multe surse din anturajul cuplului, informează dailymail.co.uk.Bebelușul va fi primul copil atât pentru Mila Kunis, în vârstă de 30 de ani, cât și pentru Ashton Kutcher, în vârstă de 36 de ani, afirmă presa internațională, chiar dacă sarcina actriței Mila Kunis nu a fost deocamdată confirmată în mod oficial de niciunul dintre cei doi actori.Potrivit tabloidului Us Weekly, Ashton Kutcher a început deja să organizeze "sesiuni de joacă" pentru fiica sa încă nenăscută cu Fiana, fetița în vârstă de doi ani a actorului Danny Masterson, colegul său din distribuția serialului "Anii '70/ That '70s Show".Un alt prieten al cuplului a declarat: "Mila adoră pur și simplu să fie însărcinată".Actrița de origine ucraineană participă la cursuri parentale de yoga în Hollywood, care combină diverse exerciții de yoga considerate sigure pentru viitoarele mame cu exerciții de dans și ședințe de meditație.Mila Kunis a fost văzută cel mai recent în public la gala MTV Movie Awards, unde, potrivit unor surse, își plasa destul de des mâinile peste abdomen, într-un gest protector. La acea gală, actrița s-a impus la categoria "cel mai bun personaj negativ" cu rolul interpretat în filmul "Grozavul și puternicul Oz".Mila Kunis va putea fi văzută în viitorul apropiat în filmul "The Angriest Man In Brooklyn", alături de Robin Williams, Peter Dinklage și James Earl Jones, ce va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 23 mai.Pe 18 iulie va fi lansat un alt film ce o are în distribuție pe Mila Kunis - filmul SF de aventuri "Ascensiunea lui Jupiter/ Jupiter Ascending", în care actrița joacă alături de Channing Tatum.Mila Kunis și Ashton Kutcher, colegi în distribuția serialului "Anii '70/ That '70s Show", s-au logodit în luna februarie, potrivit Mediafax.ro.Cei doi au început o relație în 2012, aproape la un an după ce Ashton Kutcher s-a despărțit de actrița Demi Moore, după șapte ani de căsnicie. După un proces complicat, care a durat mai bine de un an, Ashton Kutcher a divorțat oficial de Demi Moore, în noiembrie 2013.Milena "Mila" Kunis este o actriță americană născută în Ucraina, care a debutat în televiziune cu un rol în serialul "Anii '70/ That '70s Show". După ce a asigurat vocea personajului Meg Griffin din serialul de animație "Family Guy", Mila Kunis a apărut în câteva lungmetraje cu succes de casă - "Forgetting Sarah Marshall", "Max Payne" și "The Book of Eli" -, însă rolul care i-a adus consacrarea la Hollywood este cel din "Lebăda neagră/ Black Swan", pentru care a fost recompensată cu premiul Marcello Mastroianni la categoria "cel mai bun tânăr actor" la cea de-a 67-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, din 2010.Popularitatea actriței Mila Kunis, în vârstă de 30 de ani, a crescut considerabil după lansarea pe marile ecrane a filmelor "Ted", "Grozavul și puternicul Oz/ Oz: The Great and Powerful" și "Prietenie cu folos/ Friends With Benefits".Ashton Kutcher a putut fi văzut pe marile ecrane în filmele "Mariaj de Vegas/ What Happens in Vegas" (2008), "Ziua îndrăgostiților/ Valentine's Day" (2010) și "Fără obligații/ No Strings Attached" (2011). În 2013, Ashton Kutcher a putut fi văzut pe marile ecrane în "Steve Jobs. Omul care a schimbat lumea", de Joshua Michael Stern, unde a jucat rolul cofondatorului companiei Apple. De asemenea, actorul a fost desemnat în același an cel mai bine plătit actor de televiziune, pentru rolul lui Walden Schmidt, un milionar excentric, în serialul "Doi bărbați și jumătate", pentru care este plătit cu 750.000 de dolari pe episod.