Mii de euro pentru vedetele care cântă în noaptea de Revelion

Noaptea de Revelion reprezintă, pe lângă sărbătoarea, mâncarea, băutura și artificiile tradiționale, o bună ocazie pentru majoritatea vedetelor de a-și umple buzunarele cu mii de euro. Ofertele curg și sunt cât se poate de profitabile, așa că vedetele nu au stat pe gânduri și au acceptat recitaluri și în noaptea dintre ani. În mai puțin de doi ani de la debut, Inna a devenit cel mai bine plătit artist român. Solista de la malul mării are mai multe concerte în străinătate decât în România, iar pentru seara de Revelion a primit o ofertă imposibil de refuzat. Mai exact, 100.000 de euro, pentru un concert de o oră, în Polonia. Cu ani în urmă, Mihai Trăistariu obișnuia să facă un adevărat maraton în noaptea de Revelion. În acest an, el a întrerupt tradiția, pentru că a primit o ofertă de nerefuzat. Cum ofertele din țară nu au fost tocmai mulțumitoare, solistul a acceptat să cânte peste hotare. Mai exact, în America, la New York, pentru comunitatea de români. Pentru recitalul susținut în noaptea dintre ani, Mihai va primi suma de 15.000 de dolari. „În țară nu am avut suficiente oferte încât să pot strânge suma asta”, a declarat Mihai Trăstariu. Mai există, totuși, și artiști care vor cânta în țară, mai precis, în restaurantele și cluburile din Constanța. Astfel, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe, Nicola, va cânta la restaurantul unui hotel de cinci stele din stațiunea Mamaia. Alături de ea vor mai fi prezenți DJ MC Alex și Ilie Dragomir. Suma pe care o va încasa Nicola este confidențială, însă surse din interior spun că este de aproximativ 1.500 de euro. Nici constănțeanul Ionuț Galani nu va sta degeaba în noaptea de Revelion. El nu și-a făcut încă socotelile cât va strânge din spectacolele pe care le va susține. „Voi face un adevărat maraton în noaptea dintre ani. Am mai multe spectacole alături de dansatorii de la „Asteria”. Voi cânta în două cluburi și în mai multe restaurante din Constanța. Nu am calculat cât voi strânge, însă, acest aspect este mai puțin important atâta timp cât faci lucrul acesta cu drag. Eu iubesc ceea ce fac, cânt cu plăcere și nu urmăresc numai aspectul financiar”, a spus Ionuț Galani.