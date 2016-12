Mihai Trăistariu, vacanţă de 20 lei pe zi la munte

Mihai Trăistariu, vacanță de 20 lei pe zi la munte

Sâmbătă, 30 Iunie 2012

Cu toate că în perioada estivală are numeroase concerte din care ies bani frumoși, Mihai Trăistariu nu are fițe. Cântărețul a decis să se relaxeze câteva zile în munții Ceahlău, la o cabană unde o ca-meră costă doar 20 de lei. Artistul a mărturisit că la cabana unde va sta condițiile nu vor fi extraordinare, el fiind nevoit să doarmă în aceeași cameră cu încă 16 prieteni. „Pe 20 iulie vom merge în munții Ceahlău, unde ne vom caza la cabana Dochia. Suntem 30 de prieteni. Vom face drumeții și ne-am stabilit trasee de câte cinci-șase ore. Sunt un împătimit al urcatului pe munte și de-abia aștept să plec. Am dat 20 de lei pe noapte. Mă va costa cazarea 100 de lei pentru cinci zile. Vom sta 17 oameni în cameră, dar nu mă deranjează absolut deloc. Mă bucur că nu voi avea semnal în această perioadă. Voi vedea și eu cum e să fii un om liber, lipsit de griji, care să nu mai fie înnebunit de telefoane”, a declarat Mihai Trăistariu pentru ziarul Ring.