Mihai Trăistariu va cânta cu mâna în ghips

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Mihai Trăistariu și-a fracturat mâna stângă, după ce a căzut pe gheață, în București. „Am căzut pe gheață joi și mi-am fracturat mâna stângă. Mă doare tare, am mâna bandajată și am programare luni la doctor, să-mi fac o radiografie și să văd dacă trebuie pusă în ghips”, a spus Mihai Trăistariu. Cântărețul a precizat că nu a putut să se programeze mai repede la radiografie din cauză că are concerte stabilite deja pentru această perioadă. Astfel, duminică, el va concerta în Parcul Mogoșoaia, într-un eveniment dedicat sărbătorii de Moș Nicolae.