Mihai Trăistariu o atacă dur pe Alexandra Stan: „A fost promovată ca o piţipoancă!“

Mihai Trăistariu o atacă dur pe Alexandra Stan: „A fost promovată ca o pițipoancă!“

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul e revoltat de strategia Alexandrei Stan de a stârni mila opiniei publice.„Nu știu de ce tot scrie presa că e bolnavă... Ce boli are?!... Niște vânătăi trec. Oamenii o tot fotografiază prin cluburi, unde se distrează. Deci e OK... Poate este doar o tactică a avocaților ei. Oricum, Alexandra e talentată față de alte artiste, are voce, dar a fost promovată tot ca o pițipoancă și nu a cântat niciodată piese de voce”, susține Mihai Trăistariu, scrie ziarul ring.ro.