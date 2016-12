Mihai Trăistariu: „Medicii din România mi-au ciuruit capul”

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru că medicii români nu au putut să îl ajute, Mihai Trăistariu a mers la o clinică din Turcia, unde și-a implantat podoabă capilară. Mihai Trăistariu își pierde părul și niciun medic din România nu a reușit să îl ajute. „A fost o veșnică dramă a mea. Am făcut o procedură în România, dar mi-au ciuruit capul cu un burghiu! Un an de zile nu am simțit pielea capului pentru că mi-au secționat nervii și am avut dureri groaznice”, a explicat fostul membru al trupei Valahia. Dezamăgit, Trăistariu a mers la o clinică din Turcia, însoțit de Cătălin Măruță, și au filmat întreaga procedură medicală. „Am venit să rezolv problema în Turcia, în România nu am putut. Din 250 de fire, doar vreo 11 s-au prins, un smoc în mijloc. Am un ghinion teribil cu medicii din România, au făcut experimente cu mine. Nu s-au priceput deloc, au tăiat în carne vie”, a spus Trăistariu.