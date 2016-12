Mihai Trăistariu: „Am record de solicitări pentru Eurovision“

Au început înscrierile pentru concursul internațional Eurovision, iar Mihai Trăistariu pare tentat să participe din nou la această competiție.După ce a reprezentat țara noastră la Eurovisionul din Grecia, în 2006, unde s-a clasat pe locul 4, cântărețul își dorește să participe și anul acesta la concurs și spune că are deja două piese pregătite.„Am record de solicitări, am piese și de la doi compozitori din Suedia, ceea ce ne-ar putea aduce voturi și din partea lor. Din punct de vedere financiar, în urma acestui concurs, eu am câștigat mai mult din concerte, căci din piesă mie mi-au revenit doar 10% din drepturile de autor. Am multe solicitări, piese de la doi compozitori din Suedia, unde eu am susținut mai multe concerte, chiar și din Cipru am o piesă. Din România n-am niciun compozitor care să vrea să merg cu piesa lui la Eurovision. Cei de la Roton vor să înscriem piesele”, a spus Mihai Trăistariu pentru ziarul Ring.