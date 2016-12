Mihai Trăistariu a refuzat „Dansez pentru tine“ a cincea oară

Primul în concursuri atunci când vine vorba despre cântat, Mihai Trăistariu refuză totul atunci când vine vorba despre dans. Nici măcar insis-tențele echipei de la Pro tv, care l-a convocat la negocieri pentru show-ul „Dansez pentru tine”, în ultimii ani nu a reușit să-l îndu-plece, decizia lui fiind una de neclintit. În mod curios, nu din cauza banilor a refuzat propunerile.Mihai Trăistariu a fost întot-deauna criticat pentru stângăcia la dans, inclusiv la prestația de la Eurovision, din anul 2006, când a reușit performanța de a obține locul al patrulea. Cântărețul conștientizează că are acest „handicap”, dar nici nu a luat măsuri în acest sens, motiv pentru care, recent, a refuzat, pentru a cincea oară, invitația de a participa la show-ul „Dansez pentru tine”.Sincer din fire, constănțeanul recunoaște că i s-ar împletici picioarele pe ring și nu dorește sub nici o formă să devină ținta ironiilor: „Eu nu știu să dansez, habar nu am. Dacă era de cân-tat, mă duceam primul. Dacă mă duc acolo mă fac de rușine și nu vreau. Mi s-ar părea penibil să stau să mă rog de fani ca să mă voteze, nu știu, nu-mi stă în fire. Poate două-trei ediții m-ar salva, dar mai mult în niciun caz. Plus că ar fi trebuit să stau în Buftea, la hotel, patru zile pe săptămână, și aș pierde și concerte”, a povestit Trăistariu pentru cancan.