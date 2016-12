Mihai Trăistariu a câştigat 80.000 de euro cu „Lie Ciocârlie“

Mihai Trăistariu a câștigat 80.000 de euro cu „Lie Ciocârlie“

Scandalul în care au fost implicați, anul trecut, Mihai Trăistariu și Maria Ciobanu, i-a adus numai beneficii artistului. El a ales să interpreteze doina „Lie Ciocârlie”, melodie folosită de Maria Ciobanu în repertoriul său, ceea ce a dus la un conflict între cei doi. Chiar și așa, Trăistariu a reușit să bage în buzunar peste 80.000 de euro din spectacolele în care a interpretat această piesă. „Mie mi-a făcut un mare bine scandalul cu Maria Ciobanu. Am reușit să vând 10.400 de exemplare ale albumului „Lie Ciocârlie”, am avut multe spectacole. Albumul meu se ascultă peste tot, dar în general de oamenii mai în vârstă care nu știu să umble prea mult pe calculator și, astfel, melodia nu a putut fi piratată, așa că am câștigat peste 80.000 de euro”, a spus cântărețul. Mai mult, pentru că a vândut peste 10.000 de exemplare, Mihai Trăstariu va primi Discul de Aur pentru anul 2010, de la Casa de Discuri, el fiind singurul artist român care a reușit să ia un astfel de premiu pentru anul trecut. „Este adevărat, voi primi, curând, Discul de Aur. Deocamdată, nu știu data exactă, urmează să fiu anunțat de cei de la Casa de Discuri. El îmi va fi decernat în cadrul unei emisiuni televizate”, a declarat Mihai Trăstariu pentru „Cuget Liber”. Scandalul dintre Mihai Trăstariu și Maria Ciobanu a început în vara anului trecut. Mihai Trăstariu a interpretat pentru prima dată, în public, melodia „Lie Ciocârlie”, la Festivalul de la Mangalia, unde era prezentă și Maria Ciobanu. Cea din urmă s-a supărat pe motiv că piesa ar fi fost a ei, lucru care nu era real. De fapt, melodia aparține Mariei Lătărețu, toate drepturile fiind rezervate urmașilor acesteia. Mihai Trăistariu și Maria Ciobanu s-au certat public pe această temă, însă, în cele din urmă, cei doi au îngropat securea războiului, iar Trăistariu a avut beneficii financiare, dar a atras și simpatia celor în vârstă, îndrăgostiți de muzica populară.