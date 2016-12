Mihai, primele declaraţii după ce Adriana Bahmuţeanu i-a dat papucii!

Mihai, primele declarații după ce Adriana Bahmuțeanu i-a dat papucii!

Ştire online publicată Joi, 09 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai, bărbatul care a consolat-o pe Adriana Bahmuțeanu după ce aceasta a plecat din casa lui Silviu Prigoană, acum nouă luni, a făcut primele declarații de la despărțirea de brunetă. Conform acestuia, el încă de la începutul relației nu-și pusese mari speranțe în legătura cu Bahmu, deoarece știa că este posibil în orice moment ca ea să se întoarcă la omul de afaceri, potrivit libertatea.ro. „Am un divorț la activ și știu ce înseamnă asta, nu este prima data când sunt părăsit și cred că nu e nici ultima. Am avut o discuție foarte clară cu Adriana despre copiii ei. Mi-a zis că își iubește foarte mult copiii și se vede că îi iubește și mi-a spus că nu mai poate să trăiască așa. Ea suferea mult pentru că nu avea copiii mereu alături, am înțeles-o și îi urez numai bine, fericire și sunt sigur că va fi foarte bine. Eu am încercat să fie bine, dar nu pot singur. Nu am de ce să plâng, de când am început relația eram aproape sigur că se va ajunge aici pentru că și-a dorit să fie cu soțul ei, știam că aici se va ajunge și nu vom îmbătrâni împreună. Nu am renunțat eu la Adriana”, a mărturisit la Kanal D Mihai. Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu s-au împăcat, la nici trei luni de la pronunțarea celui de-al cincilea divorț. Se pare că Săptămâna Mare i-a făcut pe cei doi foști soți să revină la sentimente mai bune și să îngroape securea războiului.Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au făcut pace în Săptă-mâna Mare. Dacă împăcarea a avut loc în Joia Patimilor, familia s-a reunit, se pare, chiar de Paște, politicianul petrecând alături de fosta soție și copii, la fel ca în vre-murile bune. „Nu am de ce să mă împac cu Adriana pentru că nu am fost niciodată certați”, a declarat Silviu Prigoană, lăsând astfel în trecut aparițiile televizate ale lui Bahmu, dar și ale lui, în care și-au adresat cuvinte grele, comple-tează sursa citată.