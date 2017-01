Mihai Bendeac o face de râs pe Delia Matache

Ştire online publicată Luni, 04 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Delia Matache este una dintre cele mai iubite cântărețe din România. Are mulți prieteni, îi place să se distreze, dar este și foarte directă și sinceră atunci când vorbește cu amicii ei.Acest comportament nu este pe placul tuturor. Artista își sărbătorește ziua de naștere săptămâna viitoare și a început deja să le facă invitații prietenilor apropiați, printre care se numără și Mihai Bendeac. Nu mare i-a fost însă mirarea atunci când a văzut pe pagina de Face book a acestuia mesajul pe care ea i-l trimisese, prin sms, puțin mai devreme și care a fost scurt și la obiect.Iată mesajul pe care Mihai Ben-deac îl postase anterior, pe re-țeaua de socializare: „La Delia Matache, am admirat mereu gentilețea și rafinamentul. Iată cum m-a invitat, prin sms, la ziua ei: «Băă!! Miercuri e ziua mea! Bem + cadou!»”.Pentru a camufla aspectul mai puțin plăcut al situației, cântăreața i-a replicat lui Bendeac, tot pe Facebook, încercând să facă haz de necaz: „Bendeac e prietenul meu... da’ e nebun... frate! Hahahaaaa! Cine mai are curaj să-i scrie acu’;)))))”, a scris Delia.