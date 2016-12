Mihai Bendeac NU mai face parte din juriul "Românii au talent"

Mihai Bendeac nu va mai face parte din juriul emisiunii "Românii au talent", de la Pro TV. Actorul este încă legat printr-un contract de Antena 1, iar astăzi a primit notificările aferente.După ce, în urmă cu o lună, Pro TV a anunțat printr-un comunicat că noul în noul juriu al emisiunii "Românii au talent" vor și incluși, din toamnă, Cabral și Mihai Bendeac, cel din urmă a anunțat astăzi, pe pagina de Facebook, că înțelegerea a picat.Asta, deși cei de la Prima TV i-au permis să semneze un contract cu PRO TV."Domnule Victor Ponta,Va Multumesc pentru faptul ca va intereseaza subiectul libertatii de expresie. Va anunț cu respect ca eu si familia mea suntem terorizați de un an de zile de catre apostolii "plimbareti". (...) În Antene, satira politica e permisă doar cand convine, domnul Toni Grecu fiind mai "maleabil"...Iar publicului meu ii transmit ca, intr-adevăr, vara aceasta am negociat cu producătorii show-ului "Romanii au Talent", cei de la Prima TV având noblețea de a-mi permite sa fac asta considerând ca merit sa fac parte din acest juriu. S-a ajuns chiar pana in faza in care am realizat si ședința foto alături de Andra, Andi si Cabral. (Cărora nu am cuvinte sa le multesc pentru felul in care m-au primit).Insa, apostolii "plimbareti", au trimis notificări postului Pro TV pana in punctul in care oamenii s-au speriat si proiectul a căzut.Asta-i condiția artistului cu onoare in Romania dumneavoastră, domnule prim-ministru.Va multumesc pentru înțelegere.PS - Sunt curios daca autoritățile "statului de drept" se vor auto-sesiza in acest caz" , a scris Bendeac, pe pagina lui de Facebook.Cu alte cuvinte, Mihai Bendeac nu mai face parte din juriul show-ului "Românii au talent". Având în vedere că emisiunea de talente va începe din toamnă, deci peste câteva săptămâni, există posibilitatea ca juriul să rămână cel din trei membri (Andra, Andi Moisescu și Cabral), iar Bendeac să nu fie înlocuit de o altă vedetă, scrie click.ro.