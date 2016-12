Mihai Albu, poreclit „cotcodac“!

Ştire online publicată Joi, 21 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul soț al Iuliei Albu a mărturisit, în emisiunea Acces Direct, că s-a ales cu o poreclă nouă. După ce vestea că fosta soție și-a luat o găină drept animal de companie, Mihai Albu este strigat, pe stradă, „cotcodac”:“Mergeam pe stradă și în spatele meu am început să aud „cotcodac”. M-am făcut că nu aud, am mers mai departe. Acum câteva săptămâni, am avut un stand la un târg de mirese, iar clientele, după ce le sfătuiam, mă întrebau ce face găina. Am răspuns calm, dar în interiorul meu nu eram în regulă”, a povestit el.