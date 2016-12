Mihai Albu, despre o nouă căsătorie

Ştire online publicată Luni, 29 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihai Albu a divorțat de soția sa, Iulia Albu, în urmă cu doi ani și chiar dacă nu s-a recăsătorit deocamdată, ia în calcul această posibilitate.”Dacă îmi doresc să mă recăsătoresc?... N-aș vrea să rămân singur, dar, deocamdată, prioritățile mele sunt fetița mea și profesia", a declarat Mihai Albu pentru "ring".Cât despre o eventuală împăcare cu Iulia Albu, Mihai susține că mama lui este una dintre susținătoarele acestei idei.”N-am niciun plan, am mult de lucru și sper să fie la fel în continuare. Profesional, lucrurile vin oarecum de la sine dacă sunt serios. Pe plan personal... nu prea mai am timp. Mă ocup de fetița mea cât pot de mult. Mama mea vrea binele copilului, adică să stea lângă ambii părinți, mai mult nu se bagă. Sunt matur, am 53 de ani, nu mă poate influența în niciun caz mama”, a mai spus Mihai Albu.