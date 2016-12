Mihaela Rădulescu vorbeşte deschis despre fiul ei, Ayan

Mihaela Rădulescu vorbește deschis despre fiul ei, Ayan

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Emoțiile primei zile de școală ajung și până departe de România, acolo unde Mihaela Rădulescu recunoaște că oca-zia e întotdeauna una specială, pentru că e alături de fiul ei, Ayan.„Ayan e un copil care zâmbește foar-te mult și râde cu lacrimi. Tot glumesc și zic că o să îl fac actor de comedie. Are un râs molipsitor, dacă râde el, râde toată lumea din jur. E un tip haios, spune bancuri, în română și are câteva și în engleză, le știe de la colegii lui”, a povestit Mihaela pentru Kanal D. „Mă duc tot timpul cu el la școală, în prima zi. Nu e ca în prima zi de școală din primul an, dar emoții sunt mereu, e un moment special. Întotdeauna e și tatăl, în prima zi, la deschiderea anului școlar, la serbări, nu ra-tează niciun moment din astea importante din viața lui”, a explicat Mihaela.