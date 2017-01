Mihaela Rădulescu, tatuaj pentru iubitul paraşutist?

Mihaela Rădulescu, tatuaj pentru iubitul parașutist?

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu și-a făcut un nou tatuaj, pe antebraț, pe care admiratorii l-au observat la gala Elle Style Awards 2014. La eveniment, jurata de la Românii au talent a purtat o rochie aurie, fără bretele.Mihaela are tatuat un text, “Learn to love what you have been taught to fear” (nr. “Învață să iubești ceea ce ai fost învățat să-ți inspire teamă”), care, coincidență, sau nu este motto-ul lui Felix Baumgartner, parașutistul austriac.