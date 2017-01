Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner, prima apariţie publică

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, prima apariție publică

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu (45 ani) și Felix Baumgartner (45 ani) nu se mai ascund. Cei doi își asumă povestea de amor pe care o trăiesc și au apărut pentru prima dată în publi, ieri, la gala caritabilă Jose Carreras. "Jose Carreras Gala – 18 Decembrie, Germania. Un eveniment de strângere de fonduri pentru bolnavii de leucemie – o cauză extrem de sensibilă și motivantă pentru marele tenor, el însuși trăind drama unui cancer chinuitor. Mă bucur nu numai că am participat alături de Felix și atâtea alte vedete internaționale, dar și pentru că am avut posibilitatea să fac o donație. Am simțit bucuria de a dărui, într-o țară străină, pentru oameni pe care nu i-am întâlnit, dar care nu au nevoie de generozitate cu pașaport sau viză, ci doar de… omenie. În continuarea vieții, “I Do My Part” (este numele proiectului meu caritabil – felul meu de a mulțumi pentru tot ceea ce sunt și ce am). Sărbătorile vor fi o bucurie, dacă nu vei aștepta daruri, ci le vei face altora…", a scris Mihaela Rădulescu pe blogul personal, scrie spynews.ro.