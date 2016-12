Mihaela Rădulescu şi Felix Baumgartner, iubire în 12 ţări

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, iubire în 12 țări

Ştire online publicată Marţi, 10 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ea, româncă stabilită pe Coasta de Azur, el, austriac îndrăgostit nebunește de sporturile extreme, aflat mai mereu pe drumurile lumii. Aparent, o iubire imposibilă, dar pe care, de aproximativ trei luni, de când sunt împreună, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, parașutistul care a spart bariera sunetului, plonjând din stratosferă, au transformat-o în una intensă, pe gustul lor, scrie libertatea.ro.Ai zice că s-au căutat mult până s-au găsit, dat fiind că împărtășesc aceleași pasiuni, dar totul s-a întâmplat spontan, în timpul unui interviu pe care românca i l-a luat parașutistului la finele lunii octombrie, în 2014. Acum, se bucură împreună de toate “nebuniile” care îi leagă.“Ne-am plimbat cu motoarele, am schiat, am făcut curse de snowmobile, facem workout împreună, am zburat cu elicopterul pilotat de el, m-a învățat să fac drifturi cu mașina de raliu”, susține Mihaela.Și toate acestea s-au întâmplat fiecare într-o altă țară. În doar trei luni de amor, bilanțul poveștii lor este uluitor: “Până acum, am fost împreună în 12 țări și pe două continente”.