Mihaela Rădulescu: „Prietenele vor să mă mărite“

Ştire online publicată Vineri, 29 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Relația la distanță pe care o are fosta prezentatoare a emisiunii „Duminica în familie” cu Dani Oțil este ciudată pentru prietenele divei. Mihaela Rădulescu mărturisește că acestea își fac griji pentru ea și vor să o mărite, deoarece o văd mereu singură. „Problema majoră este că toate prietenele mele vor să mă mărite. Acolo (n.r. la Monaco) toate sunt ca mine, fără jumătate, cele mai multe femei sunt divorțate. Pe cele două trei care nu sunt măritate le conservăm bine, că sunt o specie rară. Și cum are cineva un prieten neînsurat, brusc apare la masă. De multe ori s-a întâmplat să-mi dau seama că a fost adus un astfel de prieten pentru mine. Ele știu că am un iubit, mai vorbim despre asta, dar dacă mă văd șapte zile din șapte fără partener, se simt datoare. Sunt așa de ciudate și nostime întâlnirile astea: Ești doar tu cu o prietenă la masă, apoi mai apare un tip, ea zice că se duce să dea un telefon și dispare jumătate de oră... Mă întreb ce-o fi în capul bietului om sau ce-o vrea el de la mine, că eu nu vreau nimic de la el. Și a rămas o glumă între noi fetele «măi, sigur mergem numai fete sau mai apare vreun tip?». Dar e o metodă de agățat destul de elegantă”, a declarat Mihaela.