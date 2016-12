Mihaela Rădulescu: „Mireasă nu mă vad momentan, dar mamă da“

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Deși în lumea mondenă circula un zvon care îi dădea despărțiți pe Mihaela Rădulescu și Dani Oțil, prezentatoarea TV, stabilită la Monaco, face lumină în acest caz cu o declarație ce risipește orice dubiu asupra trăini-ciei relației lor.Vedeta TV are pla-nuri mari de viitor:„Mireasă nu mă vad. Adică nu momentan. Mai iau și eu o pauză. Mamă mă mai văd, chiar dacă nu pe cale naturală, prin adopție”, este declarația care arată că Mihaela Rădulescu are intenții foarte serioase alături de bărbatul din viața ei.Referitor la relația pe care o are cu Dani Oțil, Mihaela a spus foarte clar faptul că ei încă formează un cuplu, care, conform părerilor răutăcioase, o duce foarte bine.„Eu și Dani suntem bine”, a adăugat fosta realizatoare TV, scrie libertatea.ro.