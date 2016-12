Mihaela Rădulescu, ironizată de Dani Oţil: "Eu nu-mi permit să spun despre o persoană că are un kilogram sau două în plus"

Mihaela Rădulescu, ironizată de Dani Oțil: "Eu nu-mi permit să spun despre o persoană că are un kilogram sau două în plus"

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2015.

Deși s-au despărțit civilizat, Dani Oțil nu a pierdut ocazia să-i aplice lovitura de grație fostei iubite. Prezentatorul de la "Neatza" a glumit ironic, făcând aluzie la replica Mihaelei Rădulescu, care a împărțit țara în două.Dani Oțil, cel care i-a fost partener divei de la Monte Carlo nu mai puțin de șase ani, a taxat-o aspru pe femeia cu care s-a iubit pătimaș și nu s-a sfiit să o făcă în culise, într-un cerc restrâns de priteni, ci, în direct, la matinalul de la Antena 1: "Eu nu-mi permit să spun despre o persoană că are un kilogram sau două în plus. Nu am niciun contract semnat pentru asta și nici nu primesc un onorariu atât de mare ca alții", a spus Dani Oțil, citat de click.ro.