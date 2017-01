Mihaela Rădulescu, făcută de râs în presa străină

Luni, 29 Decembrie 2014

De când are o relație cu omul care a sărit din stratosferă, Răduleasca are vizibilitate și în presa internațională, care uneori nu este tocmai binevoitoare cu ea, scrie click.ro. Acum o săptămână, agenția foto Getty a dat publicității imagini cu cei doi la un eveniment caritabil, iar străinii au botezat-o "Micaela Schwarzenberger". Mai nou, tabloidul britanic „Daily Mail“ a publicat un articol în care relatează scandalul iscat între Mihaela Rădulescu și Radu Budeanu, patronul revistei „Ciao!“, fostul soț al celei mai bune prietene ale sale, Dana Budeanu. Ziariștii britanici constată cu uimire că a fost dată în judecată pentru un mesaj online.”O prezentatoare frumoasă care are o relație amoroasă cu Felix Baumgartner a fost obligată să șteargă de pe Facebook o postare în care îl acuza pe patronul unei celebre reviste că ar fi un ''șantajist notoriu''. Vedeta de televiziune de origine română Mihaela Rădulescu, în vârstă de 45 de ani, susține că patronul revistei Ciao, Radu Budeanu, în vârstă de 35 de ani, avea obiceiul de a șantaja vedetele, pe care le amenința cu scandaluri despre sex și droguri”, își încep jurnaliștii britanici articolul despre Mihaela Rădulescu, citează click.ro.