Mihaela Rădulescu, din nou cu nervii întinși: "Mi-e greu să fiu simpatică"

Ştire online publicată Joi, 05 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Mihaela Rădulescu a fost protagonista unei noi confruntări pe aeroport. Vedeta a mărturisit că cea care a iritat-o a fost o doamnă, care a condamnat-o din cauza felului în care se îmbracă, scrie spynews.ro."«Vai, nu se cade la varsta ta, Mihaela!». Vai, aveți dreptate, la vârsta mea doar se ridică, i-am răspuns unei cicălitoare care era dărâmată, în aeroport, de blugii mei rupți, negri și de rucsacul meu (așa mi-a zis: «Nicio doamna de vârsta ta nu poartă rucsac și blugi rupti». Am întrebat-o: «De ce oare?». M-a și prins într-o foame de mi-era greu să fiu simpatică. Și asta le spun și tuturor celor care și-au construit garduri la minte și nu vor neam să le dărâme. După ce reușiți să depășiți primul obstacol - cel în care vi se pare că e de la photoshop sau bisturiu, treceți în etapa următoare și imaginați-vă că nimeni și nimic nu vă stă în cale să vă mențineți tonusul, energia bună, zâmbetul. Sigur, în afară de voi înșivă. Deci, dați-vă deoparte din calea voastră și simțiți-vă vârsta care vă priește. Și faceți ca mine - să nu vă pese de nicio părere a cuiva care habar n-are cine sunteți, ce faceți, ce iubiți, cum simtițiți etc. Să vă pese doar de părerea celor foarte, da' foarte dragi și apropiați. Azi am 20 de ani. Pentru că așa vreau eu, așa mă simt și exact așa o să mă îmbrac. Pentru că nu se cade, ci se ridică moralul - din interior!", a scris Mihaela Rădulescu pe o rețea de socializare.