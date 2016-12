Mihaela Rădulescu, DEZVĂLUIRI INCITANTE despre lenjeria intimă pe care o poartă

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

La cei 44 de ani pe care îi are, Mihaela Rădulescu este o adevărată apariție oriunde ar merge. Referitor la lenjeria intimă pe care o poartă, Mihaela Rădulescu a explicat:"Deși n-o port la vedere, țin morțiș să am o lenjerie care să-mi dea exact subînțelesul ăla din zâmbet și dulcea liniște a feminității. Ador lenjeria de calitate, cu dantelă sau tul, cu o tăietura impecabilă. Chiar și sub cea mai sport ținută port o lenjerie peste care nu te-ai aștepta să dai, din întamplare, adica prea sofisticată și elegantă, dar...u never know:). Nu dețin lenjerie sport sau banală, nu înteleg conceptul. Și nici chiloți cu zilele săptămânii (anti-sexy) - chiar, dacă bărbatul tău uită ce zi e te roagă să-i arăți chiloții ?! Sau dacă te întreaba șefu' ce zi e azi, îți ridici fusta ca să vada singur ?! Just kidding.", a scris Mihaela Rădulescu într-o postare pe 22foryou.co, în care povestea cum a soluționat ea eterna problemă a femeilor "Cu ce mă îmbrac astăzi".