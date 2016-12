Mihaela Rădulescu, detalii intime din relația ei cu Felix

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea TV Mihaela Rădulescu a realizat o ședință foto și a acceptat să dea câteva detalii din viața ei privată ."Cred că Felix știe despre mine ce a simțit și a văzut din prima clipă și ce am trăit în jumătatea asta de an de când suntem împreună. M-a cunoscut în România, unde a văzut sau a auzit și părerea altora, dar e un bărbat cu filtrele de gândire funcționale și foarte curate. Mereu încearcă ba câte o femeie, ba câte un ziarist să-i bage pe gât și pe mesaje informații ciudate și defăimătoare despre mine, dar râdem împreună de strădania lor, mai ales a femeilor „preocupate“ de soarta lui. Presa de scandal nu i se pare nici lui vreun reper de judecată, a trăit și el, ca protagonist, destule povești îndoielnice în ziare, fiind o celebritate și are aceeași relaxare ca și mine pe această temă. Așadar, Felix nu-și iubește femeia citind ziare sau mesaje, ci ținând-o în brațe, luând-o de mână în lume, știi tu, ce fac doi oameni care se iubesc când nu-i interesează prea tare ce cred alții despre ei" a povestit Mihaela pentru revista Viva.