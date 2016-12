Mihaela Rădulescu, despre viaţa sentimentală

Mihaela Rădulescu, despre viața sentimentală

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Invitată în emisiunea lui Teo Trandafir, Mihaela Rădulescu a făcut o declarație care ridică semne de întrebare cu privire la relația pe care o are cu Dani Oțil.În ciuda faptului că nu a dat prea multe detalii, Ră-duleasca pare să fi admis că ar avea șanse și alți bărbați să o curteze, deși are o relație cu Oțil.Astfel, Teo a întrebat-o pe Mihaela dacă are vreun bărbat o șansă să-i câștige atenția, iar răspunsul Mihaelei a fost neașteptat.„Acum am o întrebare tabloid. Dacă toți bărbații se uită la tine, este unul care are vreo șansă?”,a întrebat-o Teo Trandafir pe Mihaela Rădulescu.„De la o vreme, da. Am plecat, la revedere”, a răspuns Răduleasca, scrie click.ro.