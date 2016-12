Mihaela Rădulescu, despre principala sursă a zâmbetului său

Ştire online publicată Vineri, 28 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Are 44 de ani și debordează de bună dispoziție și optimism. Mihaela Rădulescu poate fi oricând o lecție pentru femeile care simt că, după o anumită vârstă, este bine să te oprești din a-ți duce mai departe pasiunile.Vedeta care acum trăiește la Monaco este optimistă, zâmbitoare și spune că pentru toate acestea are o rețetă foarte simplă, pe care a împărtășit-o și fanilor săi:"Un gând bun..... Mereu am cel puțin unul, pus deoparte, pentru cei care-l merită ...Iubesc să dăruiesc.... E sursă principala a zâmbetului meu. Încercați și voi, când simțiți că nu va mai duce nimic înainte. Dăruiți. Bunătate, mai ales. Și TIMP pentru cei care-l numără invers, pentru că sunt bolnavi sau bătrâni.... Respect.... Dăruiți respect și iubire, căci nu costă nimic, dar sunt, culmea, cele mai de preț averi morale...", spune Mihaela Rădulescu, scrie libertatea.ro.