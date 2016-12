Mihaela Rădulescu: „De Sărbători nu gătesc…“

Marţi, 17 Decembrie 2013

Își petrec mai tot timpul în lumina reflectoarelor, dar atunci când vine vorba despre sărbători, până și vedetele își doresc liniște și timp pe care să și-l petreacă alături de familie.Mihaela Rădulescu și-a dezvăluit planurile de Crăciun.Fosta prezentatoare de televiziune a declarat, pentru ziarulring.ro, că va renunța la Monaco pentru a-și petrece Sărbătorile de iarnă alături de familia din România. Diva a spus că-și va lua fiul și se va întoarce în țară pentru a petrece Crăciunul împreună cu mama și bunica ei, scrie click.ro.„O să fiu în țară de Sărbători. Am decis să îmi iau copilul și să vin aici la mama, la bunica, în București. Din păcate, nu am avut niciodată norocul să am pe cineva la țară, așa aveam și noi porc și nu mai trebuia să mă rog de toți să îmi aducă și mie carne. Toată lumea crede că m-am franțuzit... Ei bine, nu o să mănânc brânză cu mucegai de Crăciun, că nu e cazul. O să mănânc din bucătăria românească, șorici, cârnați, sarmale. Vă spun un secret, trăiește bunica mea, care are «centura neagră» la gătit, și mama care, de asemenea, gătește senzațional, așa că eu o să stau lată pe canapea și o să mă uit la televizor. De Sărbători nu gătesc”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru ziarulring.ro.