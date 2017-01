Mihaela Borcea n-a scăpat de mercurul din sânge

Problemele de sănătate de care Mihaela Borcea suferă de mai bine de un an, de când a descoperit că a fost intoxicată cu mercur, n-au luat sfârșit. Ultimele analize arată că n-a scăpat de tot de metalele grele din organismFosta soție a șefului dinamovist a fost, în urmă cu câteva zile, la Viena, pentru un control. Spera să primească vestea bună că s-a vindecat, însă n-a fost așa. Analizele efectuate la clinica austriacă au arătat că n-a scăpat de tot de mercurul din sânge. E drept, cantitatea s-a redus considerabil, dar încă este peste limita normală. „Trebuie să urmez în continuare tratamentul pentru intoxicația cu metale grele. Nu m-am vindecat complet, așa că voi merge lunar la Viena să repet analizele. Sper ca până la urmă să mă vindec în totalitate, însă tratamentul e foarte greu de urmat și trebuie să am răbdare. În paralel, urmez o cură de detoxifiere, pentru a mai da jos din kilogramele acumulate în urma tratamentului foarte dur, din cauza căruia am tendințe de îngrășare”, a declarat Mihaela Borcea, pentru Libertatea.