Mickey Rourke va juca într-un film independent

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Mickey Rourke va juca în filmul independent „Passion Plays”, după ce, de curând, a câștigat Globul de Aur, alături de alte distincții importante, pentru interpretarea sa din filmul „Luptătorul/ The Wrestler”. Mitch Glazer va fi scenaristul și regizorul acestei producții independente, a cărei intrigă a fost păstrată în mare secret până în prezent. Glazer a fost și scenaristul filmului „Recrutul”, cu Al Pacino, și al comediei „Poveste trăsnită de Crăciun/ Scrooged”, cu Bill Murray. Purtătorul de cuvânt al lui Mickey Rourke a confirmat, miercuri, că actorul va juca și în „Iron Man - Omul de oțel 2", film în care va interpreta rolul personajului negativ. După interpretarea reușită și lăudată de criticii de film a lui Randy the Ram în „Luptătorul/ The Wrestler”, Mickey Rourke a acceptat să joace în filme de diferite genuri, precum lungmetrajul de acțiune al lui Sylvester Stallone „The Expendables”, producția indiană cu gangsteri „Broken Horses” și „The Informers”, care a avut premiera în ianuarie, la Festivalul de la Sundance.