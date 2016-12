Mickey Rourke ar putea interpreta rolul unui jucător de rugby homosexual

Ştire online publicată Marţi, 20 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Mickey Rourke ar putea interpreta rolul primului jucător de rugby din Marea Britanie care a făcut public faptul că este homosexual, Gareth Thomas, informează contactmusic. com. Actorul s-a întâlnit cu jucătorul de rugby britanic Gareth Thomas, săptămâna trecută, pentru a discuta posibilitatea transpunerii pe ma-rele ecran a poveștii de viață a acestuia. Gareth Thomas a ținut prima pagină a ziarelor din Marea Britanie în 2009, când a devenit primul mare jucător de rugby din această țară, care a făcut public faptul că este homosexual. Mickey Rourke, aflat într-o vacanță în Marea Britanie, a cerut să se întâlnească ime-diat cu jucătorul de rugby pentru a negocia termenii unui acord. Un purtător de cuvânt al agenției care îl manageriază pe Gareth Thomas a declarat pentru publicația Wales of Sunday: „Mickey Rourke este un mare fan al rugby-ului și se afla în avion, venind de la New York, când a citit un articol despre Gareth. S-a gândit imediat că povestea lui ar fi un subiect ideal pentru un film. Mickey l-a contactat pe Gareth printr-un prieten comun și l-a invitat pe Gareth la cină. Deși nu s-a semnat deocamdată un acord, sperăm ca acest lucru să se întâmple în curând. Totul depinde acum de managerii celor doi”.