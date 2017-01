Michelle Pfeiffer a folosit o dublură a corpului său

Recenta apariție pe covorul roșu a celebrei Catwoman a stârnit admirația celor prezenți la Londra, la premiera noului său film „Stardust". Cu toate că, la cei 49 de ani ai săi, are un corp de invidiat (gurile rele spun chiar că n-ar fi atins de bisturiul chirurgilor plasticieni), Michelle a folosit pentru una din scenele de „goliciune" o dublură. Kya Garwood, „clona" ei preferată, a mai înlocuit-o și în filmul „I Could Never Be Your Woman". Suntem asigurați că în restul scenelor din „Stardust", unde joacă rolul unei vrăjitoare, ni se revelează adevărata Pffeifer.