Michael Douglas abia aşteaptă să bea un pahar cu vin

Michael Douglas abia așteaptă să bea un pahar cu vin

Ştire online publicată Luni, 08 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Michael Douglas a declarat că abia așteaptă să se poată bucura de un pahar cu vin, când va termina tratamentul pentru cancer la gât, potrivit contactmusic.com. Diagnosticat cu această boală în luna august, Douglas a terminat recent o cură de chimioterapie și radioterapie. „Am fost dintotdeauna o persoană optimistă și voi reuși să înving cancerul. Pe de altă parte procesul este greoi. Nu mai am energie și am un gust tot mai amar în gură. Dar una peste alta mă simt bine. Și abia aștept să mă bucur de un pahar bun cu vin când îmi revine gustul”, a spus actorul în vârstă de 66 de ani. Pe lângă faptul că trebuie să se lupte cu cancerul, Michael Douglas a mai avut o problemă anul acesta, când fiul său, Cameron, a fost închis pentru infracțiuni cu droguri. Totuși, el insistă că este norocos pentru că, până în acest an, nu a avut niciodată mari greutăți. „Am avut un an destul de stresant, au fost probleme care au fost făcute publice și altele care nu au fost cunoscute. Și hai să fim realiști, mi-a mers destul de bine până acum, doar că din când în când viața te mai testează”, a mai spus el.