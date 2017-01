Michael Bolton revine, dar în Capitală

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul american revine în România pentru a susține, pe 28 iunie, un concert la Sala Palatului din București, informează organi-zatorii evenimentului, Vreau Bilet. Biletele pentru concert vor fi puse în vânzare în zilele următoare, la prețurile de 350, 250, 150 și 100 de lei, în funcție de locul ocupat în sală. Acestea vor fi disponibile la casa de bilete a Sălii Palatului, rețeaua magazinelor Diverta sau online, prin www.myticket.ro. Concertul, intitulat „The very best of me”, va cuprinde hiturile cele mai cunoscute ale cântărețului, precum „How Am I Suppose to Live Without You”, „A Love So Beautiful”, „How Can We Be Lovers”, „When a Man Loves a Woman”, „Said I Loved You... But I Lied” sau „Can I Touch You There”. Michael Bolton a mai concertat la București în 2005, iar în 2007, el a mai susținut un spectacol la Brașov. Anul trecut, el ar fi trebuit să susțină un show la Sala Palatului, în decembrie, însă acesta a fost anulat.