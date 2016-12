"Mi se părea că nu o să reușim niciodată să fim împreună"

Deși a fost dragoste la prima vedere, Amna și soțul ei credeau că relația lor este sortită eșecului, asta din cauza diferențelor culturale și ale tradițiilor machedonești.Din acest motiv, soțului artistei i-a luat mult până să o prezinte pe Amna familiei. A făcut acest lucru abia după trei-patru ani de relație. Asta pentru a fi sigur că ea este aleasa."Mi-a fost foarte greu să înțeleg. Mi se părea că nu o să reușim niciodată să fim împreună. Practic, am început relația știind că unul o să se ducă în stânga și unul în dreapta. Și a fost o iubire imposibilă, care s-a dovedit, până la urmă, a fi contrariul. Eram și tineri. Nu ne imaginam că ne vom căsători. Credeam că este o relație care va trece. Părinții lui m-au acceptat în momentul în care m-a prezentat și a spus că eu sunt iubita oficială. M-au acceptat, dar după câțiva ani m-a prezentat. Cred că după trei-patru ani", a declarat Amna, la Constantin 60'."Eu nu am locuit înainte cu Cristi. E destul de greu să înveți să faci curățenie după doi, să gătești pentru doi. Eu sunt o persoană foarte exigentă, îmi place curățenia, îmi place să fie totul pus la punct. Cristi își arunca toate cele prin casă, sunt multe lucruri. Într-o căsnicie înveți să faci și compromisuri. Nu mari, bineînțeles. Eu aș spune ca toată lumea să locuiască împreună înainte de a se căsători. Noi am respectat niște tradiții, niște obiceiuri, așa este la ei. Își respectă foarte mult părinții, familia, și eu la fel. Și am vrut să locuim împreună după ce ne căsătorim", a mai precizat Amna, scrie click.ro.