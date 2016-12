"Mi s-a propus să pozez nud în toate revistele pentru bărbaţi din România"

"Mi s-a propus să pozez nud în toate revistele pentru bărbați din România"

Roxana Vancea are unul dintre cele mai generoase busturi din showbiz-ul autohton. Însă nu a pozat până acum în nicio revistă pentru bărbați.Fosta asistentă tv a recunoscut însă că a pozat goală, dar pentru cineva apropiat. Ea a explicat că nu s-ar dezbrăca niciodată pentru o revistă de bărbați din cauza tatălui său."Mi s-a propus să pozez nud în toate revistele pentru bărbați din România. Nu am acceptat și îți spun și motivul. Mi-l imaginez pe tatăl meu, cu o revistă în mână, cu mine pe copertă dezbrăcată. Am o temere vis-a-vis de reacția familiei. Am pozat nud pentru un cadou pe care i l-am făcut cuiva drag. Eram la Neatza când am primit oferta de la Playboy. Aș accepta să pozez topless, dar nu goală complet", a povestit Roxana, conform ziarulring.ro.