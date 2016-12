„Mi-a spus că îi plac caii şi voia cadou un cal de la mine“

„Mi-a spus că îi plac caii și voia cadou un cal de la mine“

Relația pasageră dintre Anda Adam și omul de afaceri Marco Pisani scoate la suprafață noi detalii de culise despre felul în care decurgeau intimitățile între cei doi.Potrivit libertatea.ro, Marco Pisani este implicat în afaceri cu imobiliare, restaurante, cluburi, abatoare și cai de sărit obstacole, iar la vârsta de 43 de ani își dorește un copil pentru a fi împlinit în viață, însă și-a dat seama că asta n-o putea face cu Anda Adam, întrucât o consideră prea rece pentru gusturile sale în materie de femei.După ce a spus că, în urmă cu aproape un an, Anda Adam a făcut primul pas în ceea ce-l privește, cerând numărul său de telefon de la unul dintre angajații clubului pe care îl are în Timișoara, Pisani a dezvăluit că artista ar fi dorit ca acesta să-i facă un cadou prețios.După ce i-a dăruit o geantă de firmă foarte scumpă și o pereche de pantofi în valoarea de 8.000 de lei, Anda Adam și-ar fi manifestat intenția de a intra în posesia unui cal de sărit obstacole, exemplar ce are un preț de pornire de 150.000 de euro și poate ajunge chiar și la 3.000.000 de euro, scrie libertatea.ro.„Mi-a spus că îi plac caii și voia cadou un cal de la mine. Eram gata s-o fac”, a spus Pisani în emisiunea La Măruță, după care i-a lăsat un mesaj de adio Andei Adam: „Sănătate. Să ai un viitor foarte frumos. Să te distrezi. Am demonstrat că nu mint, ajunge”.