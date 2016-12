Mi-a plăcut bucuria oamenilor de a trăi indiferent de ce le oferă viaţa

Mi-a plăcut bucuria oamenilor de a trăi indiferent de ce le oferă viața

Marţi, 18 Septembrie 2012

La jumătatea lunii august, Andreea Raicu a petrecut o vacanță de neuitat în India. Astfel, prezentatoarea tv și-a îndeplinit visul de a ajunge în „țara contrastelor”. Cu toate că s-a pregătit temeinic pentru acest concediu, vedeta Prima TV a avut parte de o mulțime de surprize.„Planific această plecare în India de multă vreme, dar se pare că nu a fost momentul să se întâmple până anul acesta. Am fost un călător sârguincios: mi-am făcut vaccinurile, m-am documentat, am vorbit cu oameni care au fost ca să fiu cât mai pregătită. Credeam că știu aproape totul și cu toate acestea India te ia de la zero. E un altfel de vacanță pe care trebuie să o iei așa cum o găsești la fața locului, să te bucuri, să vezi și mai ales să înveți cât mai multe când ești în acel loc”, a declarat ea pentru tvmania.ro. Andreea a mărturisit că își găsește cu greu cuvintele când trebuie să explice ce a simțit în această țară: „E o lume fabuloasă pe care, oricât aș încerca să o descriu, nu ai cum să o înțelegi decât mergând acolo. De fiecare dată când povestesc de India sunt întrebată dacă nu e foarte murdar. Când pornești în această călătorie știi la ce să te aștepți: și sărăcie, mizerie, mirosuri specifice acestei țări, dar și o energie incredibilă, oameni frumoși pe dinăuntru, imagini senzaționale și multă culoare. India e locul în care atunci când te decizi să mergi, trebuie să îți asumi toate aspectele ei, și de aceea locul acela e special, pentru că e plin de contraste. Pot să îți spun ce mi-a plăcut: bucuria oamenilor de a trăi indiferent de ce le oferă viața”.