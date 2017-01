Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), ameninţată de faliment

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), amenințată de faliment

Ştire online publicată Luni, 28 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai puternice și cunoscute case de producție din ultimii 85 de ani este amenințată cu falimentul de o parte dintre cei peste 100 de creditori cărora le datorează 3,7 miliarde de dolari, informează presa americană de specialitate. În acest weekend, MGM va lansa primul său film din ultimele nouă luni și singurul programat până la sfârșitul anului, remake-ul musicalulul „Fame” din 1980. Potrivit unor surse din conducerea studiourilor, reprezentanții acestora au purtat, în urmă cu câteva zile, o conversație telefonică de câteva ore cu creditorii, în care au încercat să îi convingă să suspende plățile dobânzilor pentru ca MGM să poată folosi banii la acoperirea plăților curente. Câțiva creditori au amenințat însă că vor forța MGM să intre în faliment involuntar. Prin discuțiile purtate cu creditorii, MGM încearcă să evite scenariul în care ar fi forțat să dea faliment, deoarece astfel activele companiei s-ar devaloriza și ar fi periclitate francize de valoare precum „James Bond”, „Pantera Roz”, dar și drepturile pentru „The Hobbit”, filmul al cărui scenariu precede acțiunea din seria „Lord of the Rings”. Deocamdată, nu este clar dacă MGM va avea mijloacele financiare necesare pentru a co-finanța, alături de studiourile Warner Bros și New Line Cinema, cele două părți ale „The Hobbit”, a căror producție ar trebui să înceapă în 2010. Sub semnul întrebării stă și cea de-a 23-a peliculă din seria de succes „James Bond”. Dacă discuțiile MGM cu creditorii nu vor da rezultatele dorite, studioul ar putea pierde drepturile asupra „James Bond”, fără de care, așa cum spun chiar reprezentanții casei de producție, nu ar putea supraviețui.