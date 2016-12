Metallica şi Run-DMC au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame

Metallica și Run-DMC au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame

Metallica și trupa rap Run-DMC au fost incluse, sâmbătă seara, în Rock and Roll Hall of Fame din Cleveland, panteonul muzical creat de americani în cinstea valorilor muzicale, a anunțat mtv.com. Maeștrii de ceremonii la eveniment au fost basistul Flea, de la Red Hot Chili Peppers și Eminem. Șase foști și actuali membri ai Metallica au apărut împreună pe scenă în seara de gală. Este vorba despre Jason Newsted (aflat alături de formație pentru prima oară, în ultimii opt ani), James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo, precum și tatăl fostului basist Cliff Burton - decedat în 1986. „Rock and roll-ul este despre posibilități. Uitați-vă la noi. Metallica este în Rock and Roll Hall of Fame! Puteți să credeți asta”, a spus Ulrich. Referindu-se la Run DMC, Eminem a avut numai cuvinte de laudă. „Două pupitre de mixaj și un microfon, atât le-a trebuit pentru a schimba lumea”, a spus el despre trupa cunoscută în special pentru hit-ul „Walk This Way”, cântată (și) alături de rocker-ii de la Aerosmith. Cei de la Run-DMC nu au concertat în cadrul ceremoniei, pentru a-și păstra promisiunea că nu vor mai cânta live niciodată, de la moartea lui DJ Jason „Jam Master Jay” Mizell, rămasă un mister până azi. Criteriul minim pentru intrarea în Rock and Roll Hall of Fame este ca trupa sau artistul să aibă cel puțin 25 de ani de la lansarea primului disc oficial. De selectarea și evaluarea candidaturilor se ocupă un grup de 500 de „experți în rock”, iar acceptarea în galeria legendelor se oficializează prin expunerea unei imagini în muzeul dedicat din Cleveland, Ohio.