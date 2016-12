Metallica lansează un nou EP – „Beyond Magnetic”

Muzicienii trupei Metallica au lansat un nou album pentru a celebra aniversarea celor 30 de ani de carieră. Materialul discografic conține doar patru piese și se intitulează "Beyond Magnetic". Deocamdată, EP-ul este disponibil pentru download numai în rețeaua iTunes din Statele Unite, urmând ca săptămâna viitoare să devină accesibil în întreaga lume.Despre această selecție inedită, James Hetfield & Co. declară că este alcătuită din patru piese compuse inițial pentru albumul "Death Magnetic", însă, la acea vreme, trupa s-a decis să aleagă numai zece din cele 14 piese compuse, pentru varianta finală a LP-ului. Băieții mai spun că aceste patru piese au fost intenționat păstrate pentru a fi lansate cu o ocazie specială. Și ce ocazie mai bună ar fi putut găsi cei patru metaliști decât aniversarea a 30 de ani de istorie în muzică?BEYOND MAGNETIC EP01. Hate Train02. Just A Bullet Away03. Hell And Back04. Rebel Of Babylon