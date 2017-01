Meryl Streep şi Helen Mirren, premiate la Festivalul Internaţional de Film de la Roma

Meryl Streep și Helen Mirren, premiate la Festivalul Internațional de Film de la Roma

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrițele Meryl Streep și Helen Mirren s-au numărat printre laureații Festivalului Internațional de Film de la Roma, premiați în gala de vineri seară a evenimentului, anunță cotidianul britanic The Telegraph. În vârstă de 60 de ani, Streep a fost recompensată pentru întreaga carieră, în timp ce britanica Mirren (64 de ani) a câștigat premiul pentru cel mai bun rol feminin, datorită prestației din „The Last Station”, un film biografic despre viața lui Lev Tolstoi. Marele premiu al festivalului găzduit de capitala Italiei a revenit peliculei daneze „Brotherhood”, regizată de Nicolo Donato, care prezintă povestea unui grup de neonaziști. Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost atribuit italianului Sergio Castellitto, pentru rolul din drama „Alza la Testa”. Juriul Festivalului Internațional de Film de la Roma a fost prezidat de celebrul regizor ceh Milos Forman, câștigător al Oscarului pentru „One Flew Over the Cuckoo’s Nest” și „Amadeus”.