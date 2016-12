„Merg în cluburi, beau până dimineaţa, fumez ţigară de la ţigară!“

„Merg în cluburi, beau până dimineața, fumez țigară de la țigară!“

Miercuri, 26 Iunie 2013

Are 45 de ani și arată incredibil de bine, în ciuda faptului că nu are tocmai un regim de viață sănătos. Este vorba despre Tania Budi, cea care mărturisește că are foarte multe vicii. Cu toate acestea, se menține atât de bine, încât nimeni nu ar zice că stilul ei de viață nu este tocmai unul strict și sănătos. Potrivit ziarulring.ro, superba blondă își pierde nopțile prin cluburi, fumează ca o șerpoaică și nu se dă în lături nici de la consumul de alcool.„Sunt adepta sănătății și da, duc o viață sănătoasă! Merg în cluburi, beau până dimineața, fumez țigară după țigară... Ce să fac? Copilăresc! Deci, tot ceea ce fac… face bine la sănătate”, a declarat vedeta.Tania Budi s-a lăudat că o duce foarte bine din punct de vedere sentimental.„Stau foarte bine cu dragostea, dar, în România, dacă apuci să-ți expui vreo relație prin media, în două luni e moartă. Interpretările sunt atât de subiective și atât de ieftine, atât de multe strâmbe se bagă pe dedesubt, încât relația nu are cum să răzbească. Atunci când cineva începe o relație și după șase luni își dă seama că e ceva solid, abia atunci poate să se expună. Până atunci e în pericol”, a afirmat Tania, citată de libertatea.ro.