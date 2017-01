Menaje a 4

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Câștigătoarea Oscarului, Tilda Swinton, are una din cele mai ciudate relații cu putință: este căsătorită, dar are și un iubit. Soțul ei nu rămâne mai prejos și are și el iubita lui. Cei patru conviețuiesc bine mersi sub același acoperiș, în timp ce partenerii oficiali au și doi gemeni. Actrița care a luat Oscarul pentru rolul secundar din pelicula „Michael Clayton” e căsătorită cu scriitorul John Byrne, de 68 de ani, dar se iubește și cu un artist german de 29 de ani, Sandro Kopp. „Ne simțim bine împreună, acasă. Când plec în lume, atunci Sandro merge peste tot cu mine. Suntem foarte bine așa, cu toții”, a declarat artista în „Daily Mail”. „Știu că relația asta îi bagă pe mulți în ceață. Ne iubim, copiii ne iubesc și ne acceptă, îmi e destul de greu să vă explic această relație”, a spus scriitorul.