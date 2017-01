Mel Gibson este din nou tătic

Ştire online publicată Marţi, 03 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul australian Mel Gibson și iubita sa, Oksana Grigorieva, au devenit părinții unei fetițe, care s-a născut vineri, potrivit presei americane. Mel Gibson, în vârstă de 53 de ani, a anunțat în luna mai că el și iubita lui vor avea un copil. Potrivit site-ului de știri mondene RadarOnline.com, Oksana Grigorieva, în vârstă de 39 de ani, a născut vineri, cu câteva săptămâni înainte de termen. Celebrul actor și regizor australian are deja șapte copii împreună cu prima lui soție, Robyn, care a cerut divorțul în aprilie, după o căsătorie care a durat 28 de ani. Oksana Grigorieva are și ea un fiu adolescent, împreună cu Timothy Dalton, fostul interpret al lui James Bond. La puțin timp după depunerea actelor de divorț, celebrul regizor al filmelor „Braveheart - Inimă neînfricată”, „Patimile lui Hristos” și „Apocalypto” a transmis, prin intermediul unui comunicat, că el și soția sa trăiesc separați încă din 26 august 2006. Șase dintre copiii lui Gibson sunt adulți. Robyn Gibson a cerut custodia comună asupra singurului copil minor, Tom, în vârstă de 10 ani. Mel Gibson a cunoscut-o pe cântăreața ucraineană Oksana Grigorieva după ce aceasta a semnat un contract cu casa lui de producție, Icon Records. Albumul ei, intitulat „Beautiful Heartache”, a fost lansat în acest an.