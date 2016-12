Mega lovitură: vedetă surprinsă în ipostaze lesbi

Ştire online publicată Miercuri, 30 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa daneză May Ander-sen, care colaborează cu companiile Victoria’s Secret și Sports Illustrated, a apărut pe coperta ediției internaționale Playboy. Cu doar câteva luni în urmă, Andersen a fost însă implicată într-un scandal uriaș.În luna octombrie 2011, pe internet au apărut mai multe fotografii în care top-modelul May Andersen a apărut în ipostaze fierbinți. În câteva dintre ele ea se sărută și se mângâie pasional, pe un yacht, cu o altă femeie.Potrivit tabloidelor internaționale, fotografiile au fost realizate cu con-simțământul frumoasei daneze, care nu a ezitat să pozeze în fața camerei și în ipostaze pornogra-fice, în timp ce folosea vibratoare și diverse accesorii sado-maso.În aceste condiții, scenele de lesbianism au reprezentat cea mai mică problemă. Cu atât mai mult cu cât relațiile între persoane de același sex sunt tot mai la modă la Hollywood. Ultimul exemplu este actrița Cynthia Nixon din Sex and the City, care s-a căsătorit cu Christine Marioni, partenera ei de opt ani de zile.