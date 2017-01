Meat Loaf revine cu un nou album

Ştire online publicată Joi, 25 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Muzicianul american Meat Loaf, cunoscut și pentru rolurile din filme ca „Fight Club” sau „Wishcraft”, va lansa în curând un nou album de studio, la patru ani de la precedentul, anunță presa din SUA. Albumul va avea 13 piese și va fi produs de Rob Cavallo, care a mai lucrat, printre alții, cu Green Day și Fleetwood Mac. „Vreau un album mare și puternic, vreau un album rock. Va suna ca un disc Meat Loaf, însă, în același timp, va suna a nou, a proaspăt, va merge către ascultător într-un alt mod decât până acum”, spune Meat Loaf. În vârstă de 62 de ani, Meat Loaf a devenit celebru în toată lumea datorită celor trei albume cu titlul „Bat Out of Hell”. Lansat în 1977, primul disc al acestei trilogii ocupă locul 5 în topul vânzărilor muzicale din toate timpurile. Pe al doilea album „Bat Out of Hell” se află cea mai cunoscută piesă a lui Meat Loaf, „I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”.